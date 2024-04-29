Kocaelispor, Göztepe ve Eyüpspor'u tebrik etti

Kocaelispor resmi Twitter hesabından Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Göztepe ve Eyüpspor'u tebrik etti. İlgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"2023- 2024 Trendyol 1. Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan @eyupsporkulubu ve @Goztepe 'yi tebrik ediyoruz."