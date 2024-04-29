KALDI 270 DAKİKA, MUHTEMEL FİNAL SAKARYA İLE

Trendyol 1.Lig’de normal sezon iki hafta sonra sona eriyor. Pazar günü ayın anda oynanan maçlarda küme düşmüş Giresun’a 2-1 yenilecekken sonda 3-2 kazanan Sakaryaspor üçüncü sırayı aldı, ama iki hafta sonra İzmit’e gelecek. Sakarya taraftarının maça alınmaması bekleniyor. Tıpkı ilk maçtaki gibi. Kocaelispor da, Sakaryaspor da normal sezonu üçüncü bitirse, otoritelerin tahminini göre Play-off finalini de bu iki takım oynayacak. Eyüp ve Göztepe Süper Lig’e yükseldi. 3.olacak takım direkt play-off finali oynayacak, 4-5-6-7 olacak takımlar aralarında çeyrek ve yarı final oynayacaklar.