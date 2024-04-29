29 Nis 2024 - 14:57- Spor G:

Koyun’un armağanı: Yusuf Cihat Çelik !

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Koyun’un armağanı: Yusuf Cihat Çelik ! mask

Başkan Engin Koyun’un gene seneki Antalya kampında öve öve bitiremediği, gönderilmeye çalışılırken sahip çıktığı Yusuf Cihat Çelik’te nasıl bir isabet sağladığı bir kez daha ortaya çıktı. O Yusuf formayı bir kaptı, bu yıl da bırakmıyor. Özellikle Bandırma maçında son yılların en unutulmaz gollerinden birine daha imza atan Yusuf, üç oyuncu ekarte edip uzaktan kaleciyi avlamasıyla, tribünleri ve ekran başındakileri ayağa kaldırdı. Kubilay Yağcıoğlu’nun tebrik ettiği gurbetçi oyuncu, gazetemiz aracılığıyla galibiyeti ve müthiş golünü tüm kente armağan etti.

29 Nis 2024 - 14:57 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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