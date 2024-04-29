Josip Vukoviç kendine geldi

Kocaelispor’un tecrübeli ve güçlü futbolcusu Josip Vukoviç, bir türlü 90 dakika oynayamıyor. İstikrarsız görüntü çizen Vukoviç, Bandırma maçında sonradan oyuna girip boş kaleye golü atınca, morali yerine geldi. Maçtan sonra da kutlamaları kabul etti. Gazeteci yazar Metin Tuncay da Josip’i kutladı.