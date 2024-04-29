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Taklacı İbrahim Efe'nin yerine Çomaklı geliyor!

Olay olan görüntülerin ardından istifasını veren İzmit Belediyesi AKP meclis üyesi İbrahim Efe'nin yerine Çetin Çomaklı gelecek

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Taklacı İbrahim Efe'nin yerine Çomaklı geliyor! mask
Taklacı İbrahim Efe'nin yerine Çomaklı geliyor!
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İzmit Belediyesi meclisinde çoğunluğu CHP elinde bulundururken AKP'nin 15 meclis üyesi bulunuyordu. Ülke gündemine düşen görüntülerin ardından İbrahim Efe’nin istifasıyla sonuçlanan olayın ardından Ege'nin yerine 16.sırada bulunan Çetin Çomaklı’nın gelmesi bekleniyor. Efe'nin istifa dilekçesi henüz ilçe seçim kuruluna ulaşmadığı için resmi süreç başlamadı. Bu hafta Çetin Çomaklı’ya meclis üyeliği mazbatasının verilmesi bekleniyor.

ÇETİN ÇOMAKLI KİMDİR?

1971 Erzurum Aşkale doğumlu.
1985 yılından bu yana Kocaeli’de yaşıyor.
İzmit Erenler Mahallesinde ikamet ediyor.
İzmit Zincirlikuyu Caddesi, MOBESKO ve Gölcük’te şubeleri bulunan Dadaş Mobilya’nın sahibi.
2008’den bu yana AK Parti üyesi.
İlk kez meclis üyesi aday adayı oldu ve aday gösterildi.
Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkan Yardımcısı.
Evli ve 3 çocuk babası.

Taklacı İbrahim Efe'nin yerine Çomaklı geliyor!

# ibrahim efe, Meclis, chp, ilçe, seçim, İzmit belediyesi

29 Nis 2024 - 15:03 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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