Başkan Haftacı: “Lokantacı esnafı bitik durumda”

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapılacağını duyurdu. Buna göre; yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20’ye çıkartılma kararı alındı. Alınan bu kadar 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

KÜÇÜK ESNAFIN DEVRİ BİTECEK HERHALDE

Alınan bu kararın ardından gazetemize konuşan Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı KDV zammını değerlendirdi, “Alınan bu kadar zaten zorda olan küçük esnafın iyice zorda kalmasına bazı arkadaşlarımızın da dükkanlarını kapatmaya kadar gidiyor. Bir zamanlar mahalle bakkalı devri bitmişti dediler şimdi de küçük esnafın devri bitecek herhalde. Lokantacılar ürün maliyeti olsun, ete gelen zamlar olsun zor durumda, esnaf borcunu borçla kapatıyor. Zammın önüne geçilmiyor, esnaf bu durumda ne yapacak? Esnaflar maaliyetini kurtarmak adına zam yapınca günah keçisi oluyor. Vatandaşlarımız ne yapsın alım güçleri düşmüş durumda nasıl gelip lokantada yemek yiyecek. Bir vatandaş her gün gelip lokanta da bir öğün yese ay sonunu nasıl getirecek” şeklinde konuştu.

ESNAFIMIZ KEPENK KAPATIYOR

Başkan Haftacı, KDV zammının ardından esnafın zor duruma düşeceğini belirterek, “Esnaflarımız zor durumda birçoğu ya devrediyor ya da satıp gidiyorlar. Bin 500’e yakın üyemiz vardı, bin 200’yüz üyeye düştük. KDV artışının ardından da birçok esnafımız muhtemelen kepenk kapatacak. Ciğerin porsiyonu 200 lira oldu. Et fiyatlarına yakın zamanda yüzde 25 bir zam geldi. Esnafı açısından düşünürseniz çalıştırdığı işçi maliyetinden, dükkânın kirası, faturalar ve gıda fiyatlarına gelen zamlar lokantacı esnafının zor durumda bırakıyor. Açıksa söylemem gerekirse esnaf bitik durumda” ifadelere yer verdi.