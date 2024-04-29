Kocaeli Üniversitesi’nin A-NEST Sekretaryası görevi başladı  

Kocaeli Üniversitesi’nin üstlendiği bu önemli görevin başlama toplantısı ise KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı, Elçi Müsteşar Stefano Fantaroni’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen göreve başlama toplantısının açılış konuşmalarını, Kocaeli Üniversitesi adına A-NEST (Türkiye’deki Avrupa Birliği Çalışmaları Akademik Ağı) eş sekreterleri Doç. Dr. Pelin Sönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Itır Aladağ Görentaş, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı, Elçi Müsteşar Stefano Fantaroni yaptı. Toplantı kapsamında ayrıca ‘ Yüksek Öğrenim ve Bilimde AB – Türkiye İşbirliğinin Yansımaları’ adlı yuvarlak masa etkinliği yapıldı.
Toplantı sonrası Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon Bölüm Başkanı, Elçi Müsteşar Stefano Fantaroni ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, yapılabilecek projeler ve çalışmalar üzerine görüşmelerde bulunuldu.
Ankara Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ardından Türkiye'deki Avrupa çalışmaları ağını güçlendirmeyi ve genişletmeyi hedefleyen Kocaeli Üniversitesi'nin mottosu "kapsayıcı ağların yapılandırılması" olarak belirlendi. Bu kapsamda da sekretarya tarafından A-NEST'in erişim alanını genişletmek amacıyla bir dizi etkinlik planladı. Türkiye’nin farklı bölgelerindeki farklı üniversitelerde konferanslar düzenlemeyi amaçlayan sekretarya ilk etkinliğini de 5-6 Haziran tarihlerinde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle, “Göç Yönetimi-AB'yi ve Türkiye'yi Ortak Olarak Anlamak” başlığıyla Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.