UlaşımPark şoförü hayatını kaybetti

Bir süredir amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen UlaşımPark Körfez Garajı otobüs şoförlerinden Emrah Yayla, hastalığa karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti.
Yayla'nın vefatı, Ulaşımpark'ın sosyal meyda hesabı üzerinden şu ifadelerle duyuruldu:"Başımız sağ olsun.UlaşımPark Körfez Garajı otobüs şoförümüz Emrah Yayla’nın yakalandığı amansız hastalık sonrası tedavi sürecinde vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Allah rahmet etsin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.