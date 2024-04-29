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UlaşımPark şoförü hayatını kaybetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden UlaşımPark'ta şoför olarak çalışan Emrah Yayla hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
UlaşımPark şoförü hayatını kaybetti mask

Bir süredir amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen UlaşımPark Körfez Garajı otobüs şoförlerinden Emrah Yayla, hastalığa karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Yayla'nın vefatı, Ulaşımpark'ın sosyal meyda hesabı üzerinden şu ifadelerle duyuruldu:"Başımız sağ olsun.UlaşımPark Körfez Garajı otobüs şoförümüz Emrah Yayla’nın yakalandığı amansız hastalık sonrası tedavi sürecinde vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz."
# Ulaşımpark, büyük, çalışma, tedavi

29 Nis 2024 - 15:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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