Kocaeli Milletvekillerinden Başkan Özlü’ye ziyaret  

31 Mart 2024’te yapılan mahalli idareler seçimlerinde, Başiskele halkının büyük teveccühü ve desteğiyle yeniden Başiskele Belediye Başkanı seçilen M. Yasin Özlü, belediyede ağırlayarak tebrikleri kabul ediyor.

Başkan Özlü’yü son olarak AKP Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Saadetin Hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Sami Çakır ve Veysel Tipioğlu ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. AKP Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu ve İlçe Yöneticisi Mehmet Yücel'in de hazır bulunduğu ziyarette Başiskele’nin geleceği ve gelişimi için yapılacak güzel işler konuşuldu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, AKPli milletvekillerine teşekkür ederek, Başiskele için gece gündüz demeden durmadan yorulmadan hep birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını söyledi.