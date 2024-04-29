- Spor

Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi

Kocaelispor’un eski futbolcusu Sadun Gemici, entübe edildi

Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi mask

1970’li yıllarda  Kocaelispor forması giyen, sonrasında Yeşil-Siyahlı kulübün futbol okulunda antrenörlük yapan Sadun Gemici rahatsızlığı sebebiyle entübe edildi. Aynı zamanda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu olan Hasan Gemici, daha önce kalp yetmezliği sebebiyle tedavi görmüştü.
# Kocaelispor, tedavi

29 Nis 2024 - 16:17 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.244.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL