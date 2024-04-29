29 Nis 2024 - 16:29- Gündem G:

Başkan Kocaman'dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı

Kızılcık Şerbeti’nde Kartepe hakkında konuşulmasının üzerine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan paylaşım geldi.

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Başkan Kocaman'dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı
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Kızılcık Şerbeti’nde Kartepe hakkında konuşulmasının üzerine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan paylaşım geldi. Kocaman paylaşımında şu ifadeleri kullanarak video paylaştı: "“Nursema ve Rüzgar da Kartepe’mizin güzelliğini keşfetti” 

Başkan Kocaman'dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı
# kızılcık şerbeti, Mustafa Kocaman, Kartepe

29 Nis 2024 - 16:29 - Gündem

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