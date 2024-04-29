Kızılcık Şerbeti’nde Kartepe hakkında konuşulmasının üzerine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan paylaşım geldi. Kocaman paylaşımında şu ifadeleri kullanarak video paylaştı: "“Nursema ve Rüzgar da Kartepe’mizin güzelliğini keşfetti”
29 Nis 2024 - 16:29- Gündem Güncelleme:
Başkan Kocaman'dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı
Kızılcık Şerbeti’nde Kartepe hakkında konuşulmasının üzerine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan paylaşım geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.