Başkan Kocaman'dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı

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Kızılcık Şerbeti’nde Kartepe hakkında konuşulmasının üzerine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan paylaşım geldi. Kocaman paylaşımında şu ifadeleri kullanarak video paylaştı: "“Nursema ve Rüzgar da Kartepe’mizin güzelliğini keşfetti”