29 Nis 2024 - 16:34- Spor G:

Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti

Kocaelispor’un eski futbolcusu Sadun Gemici, hayatını kaybetti.

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Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti
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1970’li yıllarda  Kocaelispor forması giyen, sonrasında Yeşil-Siyahlı kulübün futbol okulunda antrenörlük yapan Sadun Gemici rahatsızlığı sebebiyle entübe edilmişti. Aynı zamanda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu olan Hasan Gemici, daha önce kalp yetmezliği sebebiyle tedavi görmüştü. Gemici tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kocaelispor efsane futbolcularından Sadun Gemici'nin cenazesi yarın (Salı) öğle namazında Değirmendere Merkez Camiinden kaldırılacak.

Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti
# tedavi, Kocaelispor

29 Nis 2024 - 16:34 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

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Mustafa Şener - Allah rahmet eylesin ailesine ve sevenlere başsağlığı dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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