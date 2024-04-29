Kocaelispor’un eski futbolcusu hayatını kaybetti

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1970’li yıllarda Kocaelispor forması giyen, sonrasında Yeşil-Siyahlı kulübün futbol okulunda antrenörlük yapan Sadun Gemici rahatsızlığı sebebiyle entübe edilmişti. Aynı zamanda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu olan Hasan Gemici, daha önce kalp yetmezliği sebebiyle tedavi görmüştü. Gemici tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kocaelispor efsane futbolcularından Sadun Gemici'nin cenazesi yarın (Salı) öğle namazında Değirmendere Merkez Camiinden kaldırılacak.