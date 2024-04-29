- Kültür-Sanat

Sanat Akademisi öğrencileri uluslararası müzik yarışmasında Türkiye’nin gururu oldu 

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser Angel Voice Festival bünyesinde gerçekleştirilen klasik müzik yarışmasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek kendi dallarında birinci oldular 

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sanat Akademisi öğrencileri uluslararası müzik yarışmasında Türkiye’nin gururu oldu  mask
Sanat Akademisi öğrencileri uluslararası müzik yarışmasında Türkiye’nin gururu oldu 
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser, kültür sanat derneği ’Thalia Art Development Fulcrum’ tarafından 26-30 Nisan 2024 tarihleri arasında Belgrad, Sırbistan’da düzenlenen klasik müzik yarışması ’Angel Voice Classic’ de finalist olarak ülkelerini temsil ettiler. 

PRESTİJLİ MÜZİK FESTİVALİNİN BİR PARÇASI

Prestijli uluslararası müzik festivali Angel Voice Festival’in bir parçası olan yarışma, rekabet, sahne gösterisi ve eğitim bölümü gibi 3 ana bileşeni kapsıyor. Müzikal yeteneklerin ve kültürel çeşitliliğin kutlanmasıyla ünlü olan Angel Voice Festival, kültürel alışverişi ve sanatsal ifadeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİLER 

Jüri üyeleri, tanınmış ve saygın ses öğretmenleri, profesörler, besteciler, profesyonel müzisyenler ve yapımcılardan oluşuyor.  İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri Öykü Elvin Tuna ve Ceylin Seden Keser, bu önemli yarışmada İzmit Belediyesi Sanat Akademisini ve ülkemizi kendi dallarında en iyi şekilde temsil ederek birinci olma başarısını gösterdi.

Sanat Akademisi öğrencileri uluslararası müzik yarışmasında Türkiye’nin gururu oldu 

# 2024, İzmit belediyesi

29 Nis 2024 - 17:11 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.244.460 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL