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İstinat duvarından otomobil devrildi: 5 yaralı

 Gebze ilçesinde istinat duvarından düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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İstinat duvarından otomobil devrildi: 5 yaralı mask
İstinat duvarından otomobil devrildi: 5 yaralı
İstinat duvarından otomobil devrildi: 5 yaralı
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İstasyon Mahallesi 1493/2 Sokak'ta seyreden Enes Talha T'nin kullandığı 41 AHP 408 plakalı otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından çalılık alana düştü.

Kazada sürücü ile İbrahim G, Bayram G, Emir A. ve Yunus Emre S. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
# sağlık, SÜRÜCÜ

29 Nis 2024 - 17:24 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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