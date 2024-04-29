İslam Memiş: Sert dalgaya hazır olun

"Para piyasaları için bu hafta yoğun ve oldukça önemli olacak. Genelde yurt dışı verileri küresel piyasalar için kritik öneme sahip. Bu haftaki önemli günler şöyle: Salı: Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi Çarşamba: Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı Cuma: Türkiye Enflasyon verisi ve ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi Borsa, döviz kurları, altın fiyatları ve kripto para piyasalarında sert dalgalanmalar bizi bekliyor. Piyasalar için Çarşamba gününe kadar ayrı, Çarşamba gününden sonra ayrı bir piyasa olacak. EUR/USD paritesi; 1,0693 seviyesinden kapanış yapmıştı. Bana göre ucuz ve düşük. Tepki alımlarıyla yükselişini sürdürmesini bekliyorum. Psikolojik direnç seviyesi 1,08 seviyesi. Bu hafta pozitif yükselişini bekliyor olacağım. Ondan sebep haftayı ikiye ayırmakta fayda var. Bu hafta takip edeceğim bant aralıkları:

Ons gümüş; 27,21 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Takip edeceğim bant aralığı 26,50-27,80 dolar aralığı. Fed sonrası altın gibi baskı altında kalabilir ve gerileyebilir."

Bist100 endeksi; Haftayı yüzde 2’lik yükselişle 9.915 puandan tamamlamıştı. Psikolojik öneme sahip olan 10 bin puan seviyesini bu hafta görürüz. Bu hafta borsanın 10 bin puanı görmesi çok konuşulur. Hatta 10 bin 200 puan hedef konumunda olur. Bu hafta 9 bin 800-10 bin puan aralığını takip edeceğim. Dolar/TL; Haftayı 32,43 lira seviyesinden tamamlamıştı. 33 lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirmesini bekliyorum. Yıl içindeki yükseliş öngörümü koruyorum Ons altın; 2.338 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Takip ettiğim bant aralığı aynı, iki haftadır belirttiğim gibi 2.280-2.380 dolar aralığı. 2.300 dolar seviyesinden tepki geldi ancak baskılanma bitmedi. Fed nedenli 2.300 dolar seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum. Mayıs ayı altın alacaklar için güzel bir ay olacak. Gram altın yatırımcısı ons’u takip etmeli. 2.280 dolar karşılığındaki gram kaça tekabül ediyorsa al, unut.