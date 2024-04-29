HAK-İŞ 1 Mayıs’ı Kocaeli’de kutlayacak

HAK-İŞ Kocaeli İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tam 135 yıl önce yoğun çalışma saatleri kuralsız , insan onuruna yakışmayan çalışma şartlarına baş kaldıran işçilerin mücadelesi tüm Dünya işçilerin mücadelelerine ışık tutmuş, yol olmuş bu günlere taşınmıştır. Bu günde 1 Mayıs emek ve dayanışma günü HAK-İŞ Konfederasyonu olarak emeğin başkenti Kocaeli’de Seka Park Kongre Merkezi önünde kutlayacak, Dünya ve Türkiye emekçileri ile dayanışma içinde olacağız.

TAŞERONLAŞMAYA HAYIR DİYECEĞİZ …

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN SORUNU ÇÖZÜLSÜN DİYECEĞİZ…

ÜCRETLER ÜZERİNDEKİ AĞIR VERGİ BASKISI SON BULSUN …..

KAMUDA TÜM İŞÇİLER EŞİT İŞE EŞİT. ÜCRET ALINSIN DİYECEĞİZ…

Barış için, Özgürlükler için, Haklar için, Daha güçlü sendikacılık için, Daha çok demokrasi için, Sosyal adalet için, İş ve aş için, Sömürüsüz, baskısız, onurlu bir yaşam için, Filistin’de, Gazze’de soykırıma uğrayan binlerce çocuk ve kadın için, tüm Dünya’da katledilen mazlum ve mağdurlar için Alanlardan Haykıracağız. Teröre, Katillere, Sömürgecilere dur diyeceğiz,

DAHA ÇOK İSTİHDAM, DAHA ÇOK ÜRETİM, DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN, BARIŞ DOLU, AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN 1 MAYIS DA ALANLARDA OLACAĞIZ.

1 MAYIS alanı olan Kocaeli Kongre Merkezi önünden saat :13;00 da binlerce HAK-İŞ üyesi ve emekçiler ile taleplerimizi seslendireceğiz, sesimizi tüm Dünya’ya haykıracağız.

HAK-İŞ Genel Başkanımız sayın Mahmut ARSLAN bey, HAK-İŞ’e bağlı tüm sendikaların genel başkanları ve üyelerinin katılacağı bu emek şölenine, işçi bayramına tüm emekçi kardeşlerimizi ve Kocaeli halkını bekliyoruz."