- Kültür-Sanat

İstiklal şairinin halka seslenişi sahnede anlatıldı

Başiskele'de "Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Oyunda, Mehmet Akif Ersoy'un eleştiri, öğüt ve seslenişleri şiirleri aracılığıyla anlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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İstiklal şairinin halka seslenişi sahnede anlatıldı mask

Başiskele Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sahnelenen Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum oyununda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un günümüzde de geçerliliğini koruyan eleştiri, öğüt ve seslenişleri şiirleri aracılığıyla anlatıldı.

Oyun, Başiskele Belediyesi koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde iki kez sahnelendi. İlk olarak ilçedeki lise öğrencilerine yönelik sahnelenen tiyatro oyunu, daha sonra Başiskele halkı için ücretsiz olarak sahnelendi.
# türkiye

29 Nis 2024 - 18:03 - Kültür-Sanat

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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