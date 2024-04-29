İstiklal şairinin halka seslenişi sahnede anlatıldı

Başiskele Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sahnelenen Ben Mehmet Akif Sana Sesleniyorum oyununda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un günümüzde de geçerliliğini koruyan eleştiri, öğüt ve seslenişleri şiirleri aracılığıyla anlatıldı.
Oyun, Başiskele Belediyesi koordinesinde Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde iki kez sahnelendi. İlk olarak ilçedeki lise öğrencilerine yönelik sahnelenen tiyatro oyunu, daha sonra Başiskele halkı için ücretsiz olarak sahnelendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.