Türk vatandaşlarının vize çilesi büyüyor

Serkan ÜSTÜN'ün haberine göre, Türk vatandaşları için Avrupa'ya seyahat etmek tam bir çileye dönüşmüş durumda.

Avrupa ülkelerinden Schengen vizesi almak için başvuruda bulunan ve randevu alabilen kişiler ise uzun bekleme sürelerine katlanmak zorunda kalıyor.

Konsolosluklardan vize almak zorlaşırken vatandaşlar işlerini kolaylaştırmak için zaman zaman çeşitli ek maliyetlere de katlanmak durumunda.

Ayrıca zor bulunan randevuların yanında kısa süreli verilen vizelerin oranları da artıyor. Ayrıca pek çok başvuran ret cevabı alabiliyor.

Öte yandan Türk vatandaşları için başvuru ücreti de oldukça pahalı. 80 Euro'luk vize bedelinin yanında aracı kurum bedeli ( hizmet bedeli) alınıyor. Bu ücret de yaklaşık olarak 30-40 Euro civarında değişiyor.

RANDEVULAR KAPALI

SÖZCÜ'nün aracı kurumlardan edindiği bilgiye göre Almanya harici ülkelerde randevular düzenli olarak kapalı ve ara ara açılıyor. Randevular açıldığında ise tarihler çoğunlukla 1-2 ay sonrasına veriliyor.

Almanya ise mart ayında randevu sistemini değiştirdi ve çevrimiçi randevu sırası alma zorunluğu getirdi.

Aracı kurumların verdiği bilgiye göre şu anda randevu bulmak çok zor ve süreç uzun süredir böyle devam ediyor.

Randevu çilesi öylesine büyük ki, vatandaşın ekstra para ödeyerek bile randevu bulması zor.

EKSTRA PARA ÖDEMEK DE YETMİYOR

Başvuru merkezlerinin sunduğu hizmetlere göre VIP, Premium Lounge ve erken saate esnek randevular gibi ekstra ücretli seçenekler verilebiliyor.

Bu hizmetler normalde müşterilere bazı kolaylıklar sağlamak amacıyla ortaya çıkan şeyler olsa da sıkışıklık devam ettiği için zaman zaman bu şekilde randevu bulmak da zorlaşıyor.

Ancak genellikle bu hizmetlerdeki randevular da dolu olduğu için vatandaşlar buralardan da eli boş dönebiliyor.

KISA SÜRELİ VERİLİYOR

Aracı kurumların verdiği bilgiye göre, ret oranları bundan 6 ay öncesine göre daha iyi durumda olsa da bazı dönemler bu oranlar artabiliyor.

Şuan için vize ret oranları düşük ama vizeler çok uzun süreli verilmiyor.

ERDOĞAN 'SİYASİ ŞANTAJ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bundan tam bir yıl önce, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan bu vize sorununu en kısa sürede inşallah hal yoluna koyacağız" sözleriyle konuyu gündeme getirse de uygulamaya bakıldığında Avrupa ülkelerinin tutumlarından geri adım atmadığı görülüyor.

Avrupalı yetkililer vize işlemlerindeki zorluğun bir politika kararı olmadığını ve artan talep nedeniyle sorunların yaşandığını söylüyor.

Geçtiğimiz ay Kayseri'de bir iş toplantısında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, vize konusunun kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, "2023 itibarıyla baktığımızda Türkiye'ye önceki yıllara göre en yüksek sayıda Schengen vizesi verilmiş. Dolayısıyla bu zorlukların aşılması için bir politika değil, birtakım pratik çalışmaların yapılması gerekiyor" demişti.

Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına yönelik tutumunun altında ise 'iltica riski' olduğu düşünülüyor. Konsolosluklardan ret cevabı alan pek çok kişi için gerekçe olarak Avrupa'da kalıcı olarak kalabilme riski gösteriliyor.