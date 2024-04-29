PKK istihbarat sorumlusu bombalı suikastla öldürüldü

Özgür CEBE'nin haberine göre; Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD ile onun silahlı kolu YPG’nin içinde üst düzey sözde istihbarat sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist Hasan Cemil’in sınırdaki hudut birliklerine yönelik saldırı, keşif, dinleme ve gözetleme faaliyeti içinde olduğu istihbarat birimlerince belirlendi.

Teröristin, ikmal, lojistik ve eleman aktarma faaliyetlerine ağırlık verdiği Suriye’de dikkat çekmemek için sürekli sivil kıyafetler ve silahsız olarak dolaştığı MİT tarafından tespit edildi. Teröristin YPG bünyesinde oluşturulan kısa adı REL olan (Rexistina Ewlekariya Leşkeri) sözde Askeri Güvenlik Teşkilatının başındaki isimlerden olduğu öğrenildi.

SİVİL, SİLAHSIZ SÜREKLİ YER VE KILIK DEĞİŞTİRİYORDU

Teröristin, Suriye’nin Resulayn ve Tel Abyad bölgelerine eş zamanlı gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatı öncesi ve sonrasında da TSK’nın hareket kabiliyeti, bölgedeki konumlandığı üs bölgeleri ve sahadaki operasyonel faaliyetleriyle ilgili istihbari çalışmalar yaptığı ve Türkiye’de de büyük metropol kentlerde bombalı saldırılar için kendisine bağlı uyuyan hücrelerle sık sık bir araya geldiği ve sürekli kılık ve yer değiştirdiği bildirildi.

Terörist Hasan Cemil’in son olarak Suriye’de YPG’nin işgali altındaki Münbiç bölgesinde sivil bir araçla El Şaddadê bölgesine geçiş yapacağı sırada aracına önceden yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın infilak ettirilmesi sonucu hurda yığınına dönen araçta parçalanarak öldürüldüğü belirlendi.

SURİYELİ 10 TERÖRİSTİ BAKANLIK LİSTEYE ALDI

Terörist Hasan Cemil, Türkiye’ye karşı sınır bölgesindeki kanlı saldırıların planlayıcısı olduğu tespit edilince İçişleri Bakanlığı tarafından etkisiz hale getirilmesi öncelikli teröristler listesinin 3 milyon lira para ödüllü mavi renkli kategorisine alınmıştı.

Türkiye aleyhtarı terörist saldırılar içinde oldukları belirlenince İçişleri Bakanlığınca arananlar listesine dahil edilen ve Milli İstihbarat Teşkilatının peşinde olduğu diğer Suriye uyruklu 9 terörist ise şunlar: 10 milyon lira ödüllü kırmızı liste: Emir Settar Mevlüt, İlham Ahmed, Asya Osman Abdullah, Velid Halil, Muhammed İbrahim, Lokman Abdullah İbrahim, 3 milyonluk mavi listeden Ayşe Hüsso, Dilber İsa, 2 milyonluk Yeşil listeden Mahmud Mahmud.