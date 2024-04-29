- Spor

TFF 2.LİG'DE ŞİKE SKANDALI!

Türkiye Futbol Federasyonu şike iddiaları nedeniyle gündem olan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı
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TFF 2.LİG'DE ŞİKE SKANDALI! mask

TFF, Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında hiç şut atılmadı. 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından Ankaraspor play-off’u, Nazilli Belediyespor da ligde kalmayı garantiledi. Zonguldak Kömürspor ise küme düştü.

Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa TFF Yönetim Kurulu, dosyayı Etik Kurulu'na sevk edecek.
# türkiye

29 Nis 2024 - 19:08 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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