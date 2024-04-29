Tasarruf Emniyet'in lüks araç filosuna uğrayacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz kamuda tasarruf için düğmeye basıldığını açıkladı, gözler araç saltanatına çevrildi.

Makam otomobillerinin yanı sıra son dönemde Emniyet'e tahsis edilen çok yakıt yakan, bakımı pahalı milyonlarca lira değerindeki lüks araçların akıbeti de merak ediliyor.

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına verilmişti.

Toplam değeri 100 milyon lirayı geçen 23 lüks araç, 2023'ün son günlerinde bu yana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılıyor.

Aralarında Porsche, Ferrari, Bentley ve Mercedes gibi markaların da bulunduğu araçlar, Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Eminönü ve Beşiktaş'ta cadde ve meydanlarda trafik noktalarında görev yapıyor.

Vatandaşlar, Ayasofya ve Taksim Meydanı'nda araçlarla hatıra fotoğrafı çektirirken zaman zaman polisin araçları kullanıp şekli de tepki çekiyor.

BAKAN YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini duyurmuştu. Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'I DİNLEMİYORLAR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021’de ‘taşıt genelgesi’ yayınlamış ve kamunun kullanımındaki araçlara yönelik tasarruf çağrısı yapmıştı.

Genelgede "Kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlar da ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek" denilmişti.

Ancak kamuda araç sayısı azalacağına arttı. Erdoğan'ın genelge yayınladığı 2021 yılında kamudaki taşıt sayısı 111 bin 122 adetti. Araç adedi Haziran 2023 itibariyle 116 bin 904'e ulaştı.

Kaynak: SÖZCÜ