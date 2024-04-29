29 Nis 2024 - 19:49- Kültür-Sanat G:

‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!

Ressam Firdevs Çalışkan’ın Akış isimli karma resim sergisi bugün İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde kapılarını sanat severlere kapılarını açtı.

Aygün Baş
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‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı! mask
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
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Ressam Firdevs Çalışkan’ın ‘Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi Akış” isimli sergi bugün İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde saat 18.00’da açıldı. Sergi 16 sanatçının 53 çalışmasından oluşmaktadır. Çalışmalarda karakalem, yağlıboya ve karışık teknik üzerinde yoğunlaşılmıştır. Sergide konuk sanatçılar olarak adlandırılan Çocuk Grubu’nun resimleri de yer almaktadır. Sergi açılışına Firdevs Çalışkanın yanı sıra çok sayıda sanat sever ve vatandaş katılım sağladı. ‘AKIŞ’ isimli sergi 10 Mayıs 2024 Çarşamba günü sona erecek.

‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!

SİZİN VARLIĞINIZDAN ÇOK MUTLUYUZ

Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Firdevs Çalışkan, “Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Bu her dönem olduğunu gibi dönem sergilerimizden bir tanesi. Heyecan ve merakla başlayan bu süreçte bir şeyleri oluşturmanın yeni bir oluşuma girmenin en büyük etkilerinden birinin merak ve heyecan olduğu düşünüyoruz. Biz de bu merak ve heyecanla akış içerisinde olgunlaştırdığımız çalışmalarla sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Umarım sizin için güzel bir seyir olur. Biz sizin varlığınızdan çok mutluyuz. Dört gözle bekledik. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sergimiz 16 sanatçının 53 çalışmasından oluşan eserler mevcut. Bu yıl sergiye bir renk katarak konuk sanatçılara çocuk grubumuzu da dahil ettik. Bundan son derece keyif aldık. Bu süreçte çocuk grubumuza da teşekkür ediyorum. Güzel çalıştılar, bize renk kattılar” şeklinde konuştu.

Eser Sahipleri

Pınar Aksoy Özmen
Vildan Canarslan
Burcu Ceran
Hediye Ferah
Senay Güner Özöner
Ayşe Kaboğlu
Selma Kahraman
Özlem Kaya
Aslı Kırgeç
Filiz Küçükosmanoğlu Kahraman
Nural Ödenoğlu
Feryal Özdoğan
Filiz Tesbihçioğlu
Zeynep Ulusay
Özlem Yavaş
Özgül Yılmaz

‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!
‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!

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29 Nis 2024 - 19:49 - Kültür-Sanat

Mahreç  Aygün Baş

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