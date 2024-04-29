‘AKIŞ’ resim sergisi kapılarını sanat severlere açtı!

Ressam Firdevs Çalışkan’ın ‘Firdevs Çalışkan Resim Atölyesi Akış” isimli sergi bugün İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde saat 18.00’da açıldı. Sergi 16 sanatçının 53 çalışmasından oluşmaktadır. Çalışmalarda karakalem, yağlıboya ve karışık teknik üzerinde yoğunlaşılmıştır. Sergide konuk sanatçılar olarak adlandırılan Çocuk Grubu’nun resimleri de yer almaktadır. Sergi açılışına Firdevs Çalışkanın yanı sıra çok sayıda sanat sever ve vatandaş katılım sağladı. ‘AKIŞ’ isimli sergi 10 Mayıs 2024 Çarşamba günü sona erecek.

SİZİN VARLIĞINIZDAN ÇOK MUTLUYUZ

Sergi açılışında kısa bir konuşma yapan Firdevs Çalışkan, “Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Bu her dönem olduğunu gibi dönem sergilerimizden bir tanesi. Heyecan ve merakla başlayan bu süreçte bir şeyleri oluşturmanın yeni bir oluşuma girmenin en büyük etkilerinden birinin merak ve heyecan olduğu düşünüyoruz. Biz de bu merak ve heyecanla akış içerisinde olgunlaştırdığımız çalışmalarla sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Umarım sizin için güzel bir seyir olur. Biz sizin varlığınızdan çok mutluyuz. Dört gözle bekledik. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sergimiz 16 sanatçının 53 çalışmasından oluşan eserler mevcut. Bu yıl sergiye bir renk katarak konuk sanatçılara çocuk grubumuzu da dahil ettik. Bundan son derece keyif aldık. Bu süreçte çocuk grubumuza da teşekkür ediyorum. Güzel çalıştılar, bize renk kattılar” şeklinde konuştu.

Eser Sahipleri

Pınar Aksoy Özmen

Vildan Canarslan

Burcu Ceran

Hediye Ferah

Senay Güner Özöner

Ayşe Kaboğlu

Selma Kahraman

Özlem Kaya

Aslı Kırgeç

Filiz Küçükosmanoğlu Kahraman

Nural Ödenoğlu

Feryal Özdoğan

Filiz Tesbihçioğlu

Zeynep Ulusay

Özlem Yavaş

Özgül Yılmaz