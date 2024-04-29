İsveç Futbol Federasyonu VAR uygulamasını kaldırdı

İsveç Futbol Federasyonu, ülkenin en üst düzey futbol ligi olan Allsvenskan'da Video Yardımcı Hakem ( VAR) sistemini kullanmayacaklarını resmi olarak açıkladı.

Federasyon Başkanı Fredrik Reinfeldt, 18'den fazla kulübün VAR sistemine karşı olduğunu belirtti ve "Kulüplerimizin bu konudaki görüşlerine büyük saygı duyuyoruz. Bu yüzden en son yönetim kurulu toplantımızda VAR ile ilgili bir öneri getirilmedi ve gelecek adına da böyle bir planımız yok" ifadelerini kullandı.

Reinfeldt ayrıca, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) İsveç'e VAR uygulaması konusunda baskı yapmayacağını da sözlerine ekledi.

"FUTBOLUN GELECEĞİ" DENİLİYORDU

Bu karar, Allsvenskan'ı Avrupa'nın en iyi 30 futbol ligi içinde VAR teknolojisini kabul etmeyen ilk lig yapmış oldu.

Geçtiğimiz yıl VAR'ın kullanımını savunan ve bunu İsveç futbolunun "geleceği" olarak nitelendiren Reinfeldt, özellikle Stockholm merkezli Hammarby kulübünün taraftarları ve diğer kulüpler tarafından yoğun eleştiriye uğramış ve görevden alınması talep edilmişti.