İsveç Futbol Federasyonu VAR uygulamasını kaldırdı

İsveç Futbol Federasyonu, ülkenin en üst düzey futbol ligi olan Allsvenskan'da Video Yardımcı Hakem ( VAR) sistemini kullanmayacaklarını resmi olarak açıkladı.
Federasyon Başkanı Fredrik Reinfeldt, 18'den fazla kulübün VAR sistemine karşı olduğunu belirtti ve "Kulüplerimizin bu konudaki görüşlerine büyük saygı duyuyoruz. Bu yüzden en son yönetim kurulu toplantımızda VAR ile ilgili bir öneri getirilmedi ve gelecek adına da böyle bir planımız yok" ifadelerini kullandı.
Reinfeldt ayrıca, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) İsveç'e VAR uygulaması konusunda baskı yapmayacağını da sözlerine ekledi.
"FUTBOLUN GELECEĞİ" DENİLİYORDU
Bu karar, Allsvenskan'ı Avrupa'nın en iyi 30 futbol ligi içinde VAR teknolojisini kabul etmeyen ilk lig yapmış oldu.
Geçtiğimiz yıl VAR'ın kullanımını savunan ve bunu İsveç futbolunun "geleceği" olarak nitelendiren Reinfeldt, özellikle Stockholm merkezli Hammarby kulübünün taraftarları ve diğer kulüpler tarafından yoğun eleştiriye uğramış ve görevden alınması talep edilmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.