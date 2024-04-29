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CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

Diyarbakır’da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu mask

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti. Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# sağlık, 31 Mart, chp

29 Nis 2024 - 20:23 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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