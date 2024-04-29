CHP’li başkan adayı evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir’den haber alamayan yakınları evine gitti. Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.