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Şike iddialarına yanıt verdi: 'Şike yapacak paramız yok'

Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor ile oynanan karşılaşma sonrası başlatılan TFF soruşturmasına yönelik açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı
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Şike iddialarına yanıt verdi: 'Şike yapacak paramız yok' mask

Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında Ankaraspor ile oynadıkları maç için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başlattığı soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada kulübün mali açından zor günler geçirdiğini belirterek, "Bizim şike yapacak paramız yok. Bunu tüm kamuoyu biliyor. Çok cüzi miktarlara takım kurmuş bir yönetimiz. Bu algılara kimsenin itibar edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da riske girmemesi çok normal. Maçın 19'uncu dakikasında Serhat Aslan kardeşimizin çapraz bağı koptu. Madem bu kadar şaibeli bir maçtı, benim kardeşimin neden çapraz bağı koptu?" ifadelerini kullandı.

Hiçbir kulüple para trafiği içinde olmadıklarını anlatan Kaya, federasyonun tüm incelemelerine açık olduklarını kaydetti.

İki takım arasında dün oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

Müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.

# türkiye

29 Nis 2024 - 21:14 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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