DERİNCE'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ!

Olay, Derince Çenedağ Mahallesi Tekiner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenilen M.S. (50) isimli kadın, kendini odasına kilitletilerek intihar edeceğini söyledi. Odanın penceresine çıkan kadını pencerede görenler durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen, polis sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. pencerenin altında şişme minder açarak güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri de kadını ikna etmek için çabaladı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından ikna edilen kadın kapıyı açarak dışarı çıktı. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen kadın, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.