Kocaeli'de 8 ilçede elektrikler kesilecek

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|58927
|KOCAELİ
|KANDIRA
|GONCAAYDIN
|SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK
|30.04. 2024
|09:00
|15:30
|59194
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|DEREKÖY, KAYACIK, OLUKLU
|11. SK., 21. SK., 2923., 2926., 54. SK., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 8. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., ALTINOLUK SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., BAHADIR SK., BAMBU SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BAYRAM ŞİT CD., BEKİR ÇOBAN SK., BEŞEVLER CD., BILGE, CELAL ATİK CD., DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., EREN SK., ESKİ MEZARLIK SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, GENÇLİK SK., HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., İBNİ SİNA CD., İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., İZCİ SK., KARSI BAGLAN, KARŞI BAĞLAN SK., KAVAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., LİMON SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., PAZAR SK., RÜYA SK., ŞEHİTLER CD., TOY SK., ÜÇEVLER SK., ÜNAL SK., VEHBİ EMRE SK., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD., YÜKSEL SK.
|30.04.2024
|09:00
|17:00
|59329
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|MERKEZ, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|ALBAYRAK SK., ASIK VEYSEL, ATATÜRK BULVAR, AYDIN, BURAK, DOSTLUK CD, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÜZEL SK., ILICA CD., KAMİL İKİZ CD., KÜÇÜK SK., MAHMUTOĞLU CD., MURAT PİR SK., NURSEDA SK., SELAMOĞLU SK., SERCAN SK., SERHAT SK., SEYİT GAZİ CD., TOSUNLAR CD.
|30.04.2024
|09:30
|17:30
|59358
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER
|AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMIRSALLI MEVKII KÜME EVLER, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|30.04.2024
|09:00
|17:00
|59390
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|TAVŞANCIL
|ŞİRİN SK., ZİYA SÜMER CD.
|30.04.2024
|09:00
|15:00
|59391
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS
|MANOLYAM, MANOLYAM SK., PAPATYALI SK.
|30.04.2024
|09:00
|12:00
|59392
|KOCAELİ
|DİLOVASI
|17 AĞUSTOS
|KUŞKONMAZ SK., YASEMİNLER SK.
|30.04.2024
|13:00
|16:00
|59415
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA
|BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|30.04.2024
|09:00
|17:00
|59417
|KOCAELİ
|İZMİT
|KULFALLI
|ERENLER SK., KULFALLI, OKUL SK., PASALAR, PEHLİVAN SK., TOPÇULAR SK.
|30.04.2024
|09:00
|17:00
|59422
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|1.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AHATLI SK., ALIOGULLARI, ARSLAN CD., ARTVİN SK., AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DİZGE SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HİZMET SK, İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADİR ASLAN SK, KARADERE CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MEŞRUTİYET SK., MOLLAGARİP SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVİL SK, SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALİP SK., TEPELİ SK., TUZLA SK., UZAK, VAROL, VAROL SK., YAKIN, YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YUSUF DEDE SK
|30.04.2024
|09:00
|17:00
|59468
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ESME, EŞME, UZUNTARLA
|317. SK., 320. SK., 405., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOGANAY, DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., ESME DERE YOLU, EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATI KOCAAGA, NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENIAY, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK.
|30.04.2024
|09:00
|16:00
|59504
|KOCAELİ
|GEBZE
|ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET, INÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN
|131. SK., 15/1. SK., 15/4. SK., 15/6. SK., 21/1. SK., 2203., 2203. SK., 2203/1., 2203/1. SK., 2204. SK., 2205. SK., 2205/1. SK., 2206., 2206. SK., 2207. SK., 2207/1. SK., 2207/2. SK., 2207/3. SK., 2208. SK., 2208/1. SK., 2208/2. SK., 2209., 2209. SK., 2209/1. SK., 2209/2. SK., 2209/3. SK., 2210. SK., 2211., 2211. SK., 2211/1., 2211/1. SK., 2211/2. SK., 2212., 2212. SK., 2212/1. SK., 2212/2., 2212/2. SK., 2212/3. SK., 2212/4. SK., 2212/5. SK., 2212/6. SK., 2212/7. SK., 2213. SK., 2213/2., 2213/2. SK., 2214. SK., 2215. SK., 2216. SK., 2216/1. SK., 2217., 2217. SK., 2218. SK., 2224. SK., 2224/1. SK., 2231/2., 2316/5. SK., 2318. SK., 2321., 2333. SK., 2345., 2345. SK., 2346., 2346. SK., 2347., 2347. SK., 2347/1., 2348., 2348. SK., 2349. SK., 2350. SK., 2351., 2351. SK., 2352. SK., 2353., 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2358. SK., 2360. SK., 2361. SK., 24. SK., 26., 27. SK., 27/1. SK., 27/2., 27/2. SK., 27/3. SK., 28. SK., 28/1. SK., 28/2. SK., 28/3. SK., 28/4. SK., 28/6. SK., 29. SK., 30. SK., 30/1. SK., 30/2. SK., 31. SK., 32., 32/1. SK., 34. SK., 37/1. SK., 38/2. SK., 39. SK., 39/1. SK., 40. SK., 40/2. SK., 40/3. SK., 43. SK., 46. SK., 55. SK., 55/1. SK., 56. SK., 56/1. SK., 56/2. SK., 57/1. SK., ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., KUBILAY, KUBİLAY CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., PIRIREIS, PİRİREİS CD., YILDIRIM CD.
|30.04.2024
|08:30
|16:00
Kocaeli'de 8 ilçede elektrikler kesilecek
Yarın (30.04.2024 Salı) Kocaeli'nin 8 ilçesinde planlı elektrik kesintisi olacak.
29 Nis 2024 - 22:29 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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