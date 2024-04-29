Tertip Komitesi, 1 MAYIS'I REAL'DE KUTLAYACAK

"16 Nisan 2024 tarihinde İzmit Kent Meydanında 1 Mayıs mitingi yapmak için İzmit kaymakamlığına başvurmamız ve ilk başvurumuzun kabul edilmemesi ile başlayan süreç kentimizin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin desteği ve azmi, kentimizin milletvekillerinin ve belediye başkanlarının, siyasi parti temsilcilerinin çabaları ve destekleri, sayın kaymakamımız, büyükşehir belediye başkanımız ve valimizin de sağduyulu yaklaşımları ile İzmit belediye İşhanı önünden başlayıp Real otoparkına kadar coşkulu bir kortej ve Real otoparkında bayram havasında coşkulu bir miting kararıyla tamamlanmıştır

1 Mayıs tertip komitesi olarak yeni yürüyüş güzergâhı ve miting alanı ile ilgili ikinci dilekçemiz 25 Nisan Perşembe günü kaymakamlığa sunulmuş ve 26 Nisan Cuma günü başvurumuz kaymakamlık tarafından kabul edilmiştir

Bu sürecin bu noktaya gelmesinde emeği geçen değerli basın emekçilerine de tekrar teşekkür ederiz

ŞİMDİ, MÜCADELEYİ, DAYANIŞMAYI VE UMUDU BÜYÜTME ZAMANI! SESİMİZİ, EZİLEN-SÖMÜRÜLEN, YOKSULLAŞTIRILAN MİLYONLARIN SESİNİ, EMEĞİN SESİNİ DAHA DA YÜKSELTME ZAMANI!

1 MAYIS GÜNÜ SAAT 12.00'DE İZMİT BELEDİYE İŞHANI ÖNÜNDE TOPLANMAYA BAŞLAYIP BELEDİYE İŞ HANI ÖNÜNDEN YÜRÜYÜŞ YOLU BOYUNCA REAL OTOPARKINA KADAR PANKARTLARIMIZLA, SLOGANLARIMIZLA YÜRÜYECEK, TALEPLERİMİZİ HAYKIRACAK VE SAAT 13:30 DA SANATÇIMIZ OZAN KOÇ'UN VERECEĞİ KONSER İLE REAL OTOPARKINDA BAYRAM GİBİ, COŞKULU EMEKÇİ KENTİ KOCAELİ'YE YAKIŞAN BİR ŞEKİLDE 1 MAYIS'I KUTLAYACAĞIZ

BUNUN İÇİN TÜM KOCAELİ HALKINI 1 MAYIS KUTLAMALARIMIZA ÇAĞIRIYORUZ! 1 MAYIS’I EMEKÇİLER İÇİN GERÇEK BİR BAYRAMA ÇEVİRMEYE

ÇAĞIRIYORUZ!

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN BİRLİĞİMİZ, MÜCADELEMİZ VE DAYANIŞMAMIZ!"