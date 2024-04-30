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Şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yaralı mask

Kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ABS 148 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken, yolcular can havli ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yolcular ise başka bir otobüse aktarılarak, yollarına devam etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

30 Nis 2024 - 00:13 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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