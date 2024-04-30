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İYİ Partili meclis üyesi istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Adayı olan Abdülhamit Subaşı partiden istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Parti’nin Müsavat Dervişoğlu’nun genel başkan seçilmesi sonrası, Koray Aydıncı olan Gebze ekibi birer ikişer istifaya başladı. İstifa edenlerden biri de 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediyesi  İYİ Parti   Meclis Üyesi Adayı olan Abdülhamit Subaşı  oldu. Subaşı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Milliyetçilerin birleşerek iktidara yürüyeceği ümidiyle İYİ Parti üyelik başlangıcımdan bugüne kadar verilen her görevi yerine getirme gayretinde bulunduğum partimden, ilk günkü heyecanımı ve inancımı yitirdiğimden dolayı istifa ediyorum. Seçilmiş   yeni genel başkanı kutlar, başarılar dilerim. Bu zamana kadar çalışmalarımızda emeği geçen, desteklerini eksik etmeyen il-  ilçe yönetimlerindeki  çalışma arkadaşlarıma ve başkanlarıma, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine ve kıymetli Darıcalı hemşerilerimize teşekkürü bir borç bilirim.”



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30 Nis 2024 - 00:40 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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