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Uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Çayırova ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üzerinde yapılan aramada 358,2 gram bonzai ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu taciri gözaltına alındı mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce Çayırova ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen E.Y.'nin üzerinde 358,2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken, E.Y. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

30 Nis 2024 - 00:26 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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