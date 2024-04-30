Uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce Çayırova ilçesinde şüphe üzerine kontrol edilen E.Y.'nin üzerinde 358,2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyulurken, E.Y. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek.