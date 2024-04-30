Eskort çağrılan evde kavga: Kardeşini öldürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta kalan U.Ş. ve E.Ş kardeşler, internetteki bir eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadınla henüz belirlenemeyen neden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle kadın, arkadaşlarını olay yerine çağırdı.

İki kardeş ile grup arasında çıkan kavgada, U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, U.Ş. dahil, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.