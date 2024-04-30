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Eskort çağrılan evde kavga: Kardeşini öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta iki kardeş, internet üzerinden eve eskort kadın çağırdı. Kadının arkadaşlarıyla kavga eden kardeşlerden biri, diğerini yanlışlıkla bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Eskort çağrılan evde kavga: Kardeşini öldürdü mask

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Sultaniye Mahallesi'ndeki bir rezidansta kalan U.Ş. ve E.Ş kardeşler, internetteki bir eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadınla henüz belirlenemeyen neden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle kadın, arkadaşlarını olay yerine çağırdı.

İki kardeş ile grup arasında çıkan kavgada, U.Ş'nin yanlışlıkla bıçakladığı kardeşi E.Ş. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, U.Ş. dahil, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.
# sağlık

30 Nis 2024 - 00:32 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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