Youtube ücretsiz video izlenmesini istemiyor

Youtube platformunda ücretsiz bir şekilde video izlenmesini istemiyor, firma bunun için yeni bir adım adım attı. Firma tarafından reklam engelleyici kullanan kullanıcılara artık uyarılar gösterilecek ve içeriklerin akışında aksaklık yaşanabileceği bildirilecek. Reklam engelleme, içerik sağlayıcıları ve şirketin gelir modelini zorluyor. Reklam engellenmesi, hem firma hem de içerik oluşturucuların gelirlerini azaltıyor ve şirketin politikalarıyla çelişiyor. Şirketin masaüstü sürümünde tarayıcı uzantıları aracılığıyla reklam engellemek mümkün olsa da, üçüncü taraf mobil uygulamalarla reklamları atlatmak artık yasaklandı. Firma, reklam engelleyen kullanıcıların içerik oluşturucuların gelirlerini de etkilediğini vurguladı. Şirket, reklamların şirketin geniş içerik kütüphanesine ücretsiz erişimi finanse etmek için önemli olduğunu belirtti. Reklam izlemek istemeyen kullanıcıların ise YouTube Premium’a geçme seçeneği olduğunu hatırlattı. YouTube, kullanıcı memnuniyetini korurken reklam atlamayı önlemek istiyor. Örneğin, firmanın TV uygulamasında reklam politikası değişti. Televizyon kanallarına benzer şekilde, artık videolar arasında birkaç dakikalık tek bir uzun reklam göreceksiniz.

Kaynak: CNN TÜRK