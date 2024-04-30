Eczane ararken dehşeti yaşadı

Kaza, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı duble yolda Camili Mahallesi istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 54 AJT 852 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Uğur Karakaya, arkadaşının çocuğunu hastanede ziyaret ettikten sonra evine giderken nöbetçi eczane bulmak için aracını emniyet şeridine park etti. Bu esnada M.T. idaresindeki 54 BR 515 plakalı cip, hafif ticari araca çarparak yolda yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaza yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

“Araç geldi çarptı, bizi yol kenarına savurdu”

Nöbetçi eczana bulmak için aracını emniyet şeridine çektiğini belirten Uğur Karakaya, “Hastaneden dönerken aracımı emniyet şeridine çektim. Telefondan nöbetçi eczane aradığım esnada arkadan diğer araç geldi çarptı, bizi yol kenarına savurdu. Çarpan araçta yan yattı. Yaralı yok. Çok şükür emniyet kemerlerimiz takılıydı, bunun sayesinde yara almadan atlattık. Araçlarda bulunanlarda bir şey yok çok şükür. Hastaneye de arkadaşın çocuğunu ziyarete gitmiştik” dedi.