Bu sigaralar artık satılmayacak

Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sigara firmalarının esnafın kâr marjını düşürdüğünü vurgulayarak British American Tobacco’nun (BAT) sigaralarını satmama kararı aldıklarını duyurdu. Alınan karar sonrası bayiler, boykot kararı aldı ve raflara açıklamalar astı.

Dündar, ‘X’ hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kendisini takip edenlerin bildiğini belirterek, sigara satan bayilerin söz konusu ürünlerden neredeyse hiç kâr etmediğini ve alışveriş bütünlüğünü bozmamak adına sigara satmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Zaten yok denecek kadar az olan sigara karının BAT firmasının uygulamaya başladığı satış politikası ve kendi pos cihazlarına ödedikleri yüksek komisyonlar ile sıfıra indiğini belirten Dündar, bu hafta içi BAT yetkilileri ile yaptığımız görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığı açıkladı.

Dündar, bundan dolayı hem bayilerin hem de müşterilerin lehine bugünden itibaren BAT firmasının 'hiç bir ürününü' raflara koymayacaklarını duyurdu.

Kaynak: YENİÇAĞ