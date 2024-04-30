İşveren işçilerin aylık tuvalette kalma raporunu hazırlattı

Türkiye'de çalışma koşulları ve yaşam standartları her geçen gün biraz daha zorlaşırken iş yerlerindeki mobbing de artıyor.
Neredeyse herkesin isteyerek işe gitmediği, işini severek yapmadığı bu dönemde, bir işçiden üç kişinin performansı bekleniyor. Bir de üzerine mobbinge, hakarete ve hatta belki şiddete maruz kalıyor.
Bu kez de ilginç bir tablo ile mobbingin farklı bir çeşidi sosyal medyada yayılmaya başladı.
İŞÇİLERİN TUVALETTE NE KADAR KALDIĞINI HESAPLADI
İşveren, her çalışanın tuvalette ne kadar kaldığını, aylık kaç kez tuvalete gittiğini, tuvalette ne kadar zaman geçirdiğini, bu sürenin iş gücü kaybını ve maliyetini raporladı.Çıktısını aldığı bu raporu iş yerinde herkesin görebileceği bir yere, isimleri açık bir şekilde yazdı.
İŞÇİLERİN TUVALETTE KALMASININ MALİYETİNİ YAZDI
İş yerinde daha az tuvalete gidilmesini isteyen işveren bir de tablonun en altına "toplam geçirilen süre ve iş gücü maliyeti" oranını da yazdı.
Sosyal medyadan bu patrona onlarca tepki yağdı. Bazı kul anıcılar, "Bu iş yerinde çalışan kişilerin Allah yardımcısı olsun böyle müdür ve patronla çalışır mı?" diye sordu. Bazıları "Suç bu! Kazandırdıkları paraları da yazsın! Üstlerinden milyonlar kazanıyor ama özellerini panoya asıyor" dedi. Bazıları ise "Bu işveren müsveddesi bu raporu hazırlatırken bir çok Avrupa ülkesi haftada 4 gün çalışma raporları hazırlıyordu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.