Yağış tüm hafta devam edecek...

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Nisan Salı Günü Kocaeli'de yağışlar devam edecek mi? Kocaeli'de sıcaklık düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre tüm gün gök gürültülü sağanak yağış Kocaeli'yi etkisi altına alacak. Yağışların tüm hafta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklık ise bugün en düşük 12 en yüksek 19 derece olacak. İşte güncel hava durumu: