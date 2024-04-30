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Yağış tüm hafta devam edecek...

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 30 Nisan Salı günü Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

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Yağış tüm hafta devam edecek...
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Nisan Salı Günü Kocaeli'de yağışlar devam edecek mi? Kocaeli'de sıcaklık düşüyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre tüm gün gök gürültülü sağanak yağış Kocaeli'yi etkisi altına alacak. Yağışların tüm hafta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sıcaklık ise bugün en düşük 12 en yüksek 19 derece olacak. İşte güncel hava durumu:

Yağış tüm hafta devam edecek...
# Kocaeli hava durumu, kocaeli yağmur, yüksek

30 Nis 2024 - 09:02 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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