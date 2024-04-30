KANSER, DİYABET, DEPRESYON, KALP HASTASI OLMAMAK İÇİN…

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün verilerine göre, kalp hastalığı, felç, kanser, diyabet ve kronik akciğer hastalığı da dahil olmak üzere kronik hastalıklar, küresel ölümlerin %74’ünün nedeni. Kronik hastalıklar dünya genelinde artış gösteriyor. Fiziksel aktivitenin azalması, kardiyovasküler hastalıklar, tip-2 diyabet, kanserler ve ruh sağlığı sorunları gibi hastalıklara yönelik riski artırıyor.

Fiziksel aktivitede azalmanın, İngiltere’de yıllık 21 milyar sterlini aşan önemli bir tedavi maliyetine yol açtığı hesaplanıyor. Exeter Üniversitesi’nden araştırmacılar, doğada yapılan rekreasyonel fiziksel aktivitenin altı yaygın kronik hastalık üzerindeki önleyici etkilerini inceledi: majör depresif bozukluk, tip 2 diyabet, iskemik kalp hastalığı, iskemik felç, kolon kanseri ve meme kanseri. (1)

Bu çalışma, plajlar, kırsal alanlar ve şehir parkları gibi doğal ortamlarda yapılan rekreasyonel aktivitelerin bu hastalıkları önleyebileceğini gösterdi. Araştırmacılardan Dr. James Grellier, doğada yapılan fiziksel aktivitenin hastalık önleme üzerindeki etkisini başta azımsadıklarını, ancak bulguların önemli etkileri gösterdiğini söylüyor.

Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti 2024 kongresinde sunulan bir başka çalışma da merdiven çıkmanın kalp-damar sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Dr. Paddock ve ekibinin yaptığı bir meta-analiz, merdiven çıkmanın kardiyovasküler hastalık riski ve bu nedenle ölüm üzerindeki etkisini inceledi. 480.000’den fazla katılımcının verilerini içeren dokuz çalışmadan elde edilen bulgular, merdiven çıkmanın tüm nedenlere bağlı ölüm riskini %24, kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini %39 azalttığını ortaya koydu.

Her zaman tekrarladığımız gibi Sağlık = Beslenme + Egzersiz + Uyku + Stres yönetimi. Sağlıklı beslenmeden tek başına egzersiz etkili olamaz.

Kaynaklar:

(1) https://www.sciencedaily.com/releases/2024/04/240425131440.htm

DOI: 10.1016/j.envint.2024.108667

(2) https://www.sciencedaily.com/releases/2024/04/240426110051.htm