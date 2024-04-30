Tavuk etiyle ilgili kritik açıklama! Ticaret Bakanlığı sınırlama getirdi

Tavuk eti fiyatlarına yüzde 200'ü aşan zam gelmesinin ardından Ticaret Bakanlığı tavuk eti ihracatına sınırlandırma getirdi.

Bakanlık, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada "2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir" ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 220'Yİ AŞAN ZAM

Kırmızı ete gelen zamların ardından vatandaş beyaz ete yönelirken tavuk eti fiyatlarına da dev zam geldi.

Piyasada bilinen bir markanın bütün piliç kilogram fiyatı bir yılda yüzde 107 zamlandı. Yıl başından bu yana bütün tavuk fiyatına yüzde 50 zam gelirken, nisan ayının başından bu yana ise yüzde 10 zam geldi. Böylece bütün pilicin kilogram fiyatı 120 TL'ye dayandı.

Göğüs fiyatlarına ise yıllık bazda yüzde 212 zam geldi. Yılbaşından bu yana yüzde 89, nisan ayında ise 78 zamlanan göğüs fiyatları 265 TL'yi buldu. Geçen yıl aynı dönemlerde göğüs fiyatları 85 TL civarındaydı.

Tavuk kanat fiyatı da zamdan etkilendi. Kanata yıllık bazda yüzde 228, yılbaşından bu yana yüzde 195, nisan ayında ise yüzde 113 zam geldi.

'YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK'

SÖZCÜ'ye konuşan Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği (TÜKEBİR) Başkanı Abdullah Koç, tavuk etindeki zammın arz- talep dengesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Kırmızı et fiyatları nedeniyle vatandaşın beyaz ete yönelmesinin de arz-talep dengesindeki bozulmaya etki ettiğini ancak asıl sorunun beyaz et üretimindeki düşüş olduğunu söyleyen Koç şunları kaydetti:

"Geçen yıl ciddi şekilde beyaz et üretimi düştü ve büyük bir üretim boşluğu oluştu. Şu an onun yansımalarını görüyoruz. Normalde sezona stoklarımız dolu girerdik ama geçen seneki üretim düşüşü nedeniyle bu sene böyle olmadı. Talepte geçen yıla göre çok fazla bir artış yok, bir miktar artış yaşandı. Ancak her yıl üretimde yüzde 7 gibi bir artış varken bu yıl üretimin düşmesi fiyatları etkiledi. Halihazırda stoklarımızda ürün az olduğundan fiyatlardaki yükseliş devam edecek."