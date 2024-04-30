Erkek öğrencilere etek giydirilen, peçe taktırılan müsamereye soruşturma

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.
Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.