30 Nis 2024 - 10:07- Asayiş G:

Erkek öğrencilere etek giydirilen, peçe taktırılan müsamereye soruşturma

MEB, yine tepki çeken bir 23 Nisan müsameresi nedeniyle harekete geçti. Tokat'ta dört erkek öğrencinin etek giyip peçe taktığı etkinlik dolayısıyla okul yönetimi ve öğretmenlere soruşturma açıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Erkek öğrencilere etek giydirilen, peçe taktırılan müsamereye soruşturma mask

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.
# 23 Nisan

30 Nis 2024 - 10:07 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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