Geri dönüşüme yönelik çalışmalar kapsamında Derince’de önemli adımlar atılıyor. Çevreye yönelik faaliyetler kapsamında ilçenin farklı noktalarına cam atık kumbaraları koyan Derince Belediyesi’nin uygulaması ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. İlçe merkezindeki 10 mahallede yer alan 82 cam atık kumbarasında toplanan cam atıklar yine Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait atık toplama aracı ile toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Uygulama ile ilçe sakinleri kullanmadıkları meşrubat şişelerini, cam ürünlerini, her türlü konserve kavanozlarını, cam toplama kumbaralarına atabiliyor. Toplanan cam atıkların geri dönüşüme kazandırılmasıyla birlikte ekonomiye katkı sunuluyor.
- Gündem
Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor
Derince Belediyesi’nin geri dönüşüme yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında toplanan atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.