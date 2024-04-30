Dış ticaret açığı 20 milyar dolar oldu



İhracat 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar, ithalatı yüzde 12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise, ilk çeyrekte yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara geriledi.