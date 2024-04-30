- Yaşam

Yunus Akgün kanıtladı

Preston North End ile karşılaşan Leicester City'de Yunus Akgün performansıyla taraftarı mest etti.

Yunus Akgün kanıtladı mask
Yunus Akgün kanıtladı
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İngiltere Championship’in 45. Hafta mücadelesinde şampiyonluğu garantileyen Leicester City, Preston North End’e konuk oldu.

Deepdale Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Leicester City ev sahibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Leicester’e galibiyeti getiren golleri 36 ve 52. dakikalarda Jaime Vardy 67. dakikada ise Kasey McAteer attı.

YUNUS AKGÜN MEST ETTİ

Leicester City’nin bu önemli galibiyetinde milli futbolcumuz Yunus Akgün ilk 11’de başladı.

75 dakika boyunca sahada kalan Yunus Akgün performansıyla taraftarları mest ederken kalitesini kanıtladı.

Bu galibiyet ile 97 puana yükselen Leicester City ligin son haftasına girilirken liderliğini sürdürdü.

63 puanda kalan Preston ise 10. sırada yer aldı.

PERFORMANSI

Sezon başında Galatasaray'dan Leicester City'ye kiralık olarak giden Yunus Akgün İngiliz ekibinde 28 maçta forma giyerken 2 gol 3 asist kaydetti.

Kaynak: yeniçağ

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30 Nis 2024 - 10:29 - Yaşam

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