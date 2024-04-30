Başkan Gökçe Derince Belediyesi’nin borcunu açıkladı

Derince Belediyesi Başkanı Sertif Gökçe bugün saat 09.30’da Derince’de bulunan Yelkent Kafe’de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yemen, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa, ilçe örgütü ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Gökçe Derince Belediyesi’nin borçlarına ilişkin konuştu Gökçe, “Ben enkaz edebiyatı yapan insan değilim, ama belediyenin durumunu anlatmak toplumsal görevimiz. Normal şartlarda toplumun beklentisi olmasa ben hizmetlere kaldığımız yerden devam ederdik. Ne aldık, belediyenin durumu nedir? Bunları konuşmak isterim. Derine 30 yıl önce belediye olmuş 1999 depreminden sonra da ilçe oldu. İlk iki dönemi Yeniden Refah son 4 dönemi AKP ile yönetildi. Belediye borç olarak şu an 330 milyon borcumuz var. Bunun 210 milyonu belediyenin 120 milyonu belediye şirketlerinin” dedi.

KURUMSALLIĞI SAĞLAYACAĞIZ

Liyakatsizliğe de değinen Başkan Gökçe, “Personel sayısı bütçeden kullanmamız gereken sınırdan çok fazla, personel sayısınınsan çok belediyenin kurumsallıktan çok uzak olması bizi üzen bir durum. 30 yıllık bir belediyede kurumsal uzak kimse kendi işini yapmıyor. Liyakata göre iş yapılmadığı için verimlilikte düşük olmuş. 1 yıl içerisinde kurumsallığı sağlayacağız. Öyle müdürlükler var ki müdürlük var fakat personel yok. İlk yılımızda yapacağımız ilk iş kurumsallığı sağlamak, tasarruf yapacağız. Sosyal politikalara ağırlık vereceğiz. Kent lokantalarını açacağız. Söz verdiğimiz projeleri de harekete geçireceğiz. Bütçe kısıtlı diye bahane üretmeyeceğiz. Bir yandan da tasarruf yapıp bu borçları kapatacağız. İnsan kaynağını çok iyi yönetmek gerekiyor” şeklinde konuştu.