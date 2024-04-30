Kocaeli'den Bilecik'e kaçan suç makinesi yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinden Bilecik’in Osmaneli ilçesine kaçarak çok sayıda suçlardan aranması olan şüpheli şahıs Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Şüpheli şahıs; Gölcük İlamat ve İnfaz Bürosunca; ‘Hırsızlık’ , ‘Silahla Tehdit’, ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak’, ‘Özel Bölgede Sahtecilik suçlarından, İstanbul Anadolu Ağır Ceza İlamat Masasınca; ‘Dolandırıcılık’ suçundan, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğince; ‘Resmi Belgede Sahtecilik’ suçundan, İstanbul İcra Ceza Masasınca; ‘Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme’ suçundan, Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesince; ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçundan, Kandıra 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce; Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması olmak üzere 10 ayrı suçtan aranmasının olduğu tespit edildi.Aranan şahıs gerekli işlemler için Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.