Büyükşehir Koroları baharı şarkı ve türkülerle karşılayacak

Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren korolar baharı karşılamaya hazırlanıyor. Belediye Konservatuvarının; Kadınlar, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Koroları ile Dînî Musikî Topluluğu mayıs ayında vatandaşlarla buluşacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nin ev sahipliğindeki tüm konserler 20.00’de başlayacak.

KADINLAR KOROSU KONSERİ İLE BAŞLAYACAK

Konser zinciri 2 Mayıs Perşembe akşamı Kadınlar Korosu ile başlayacak. Ayşen Cengiz yönetimindeki konserde TRT Ankara Radyosu’nun emekli ses sanatçılarından Ayşe Taş konuk sanatçı olarak yer alacak.

THM KOROSU’NDAN KINA GECESİ TÜRKÜLERİ

Büyükşehir Belediye Konservatuvarının sevilen koroları arasında yer alan Türk Halk Müziği Korosu ise Kına Gecesi Türküleriyle sevenlerinin karşısında olacak. 3 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilecek konserde koroyu Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmenlerinden Nuray Polat Gündoğdu yönetecek.

TSM KOROSU EN GÜZEL ŞARKILARLA BAHARI KARŞILAYACAK

Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da 5 Mayıs Pazar akşamı konser verecek. Konserde TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçılarından Elif Güreşçi konuk sanatçı olarak yer alacak. Kocaeli Dostluk Kulübü 6 Mayıs Pazar akşamı Bahar Konseri ile konser zincirinde yer alacak.

DİNİ MUSİKİ TOPLULUĞU

Mayıs ayının son konserini 20 Mayıs Pazartesi akşamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dînî Musikî Topluluğu verecek. Dr. Agah Terzi’nin konuk sanatçı olarak katılacağı konserde koroyu; aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetecek.