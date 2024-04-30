Büyükşehir Koroları baharı şarkı ve türkülerle karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren korolar baharı karşılamaya hazırlanıyor. Belediye Konservatuvarının; Kadınlar, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Koroları ile Dînî Musikî Topluluğu mayıs ayında vatandaşlarla buluşacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nin ev sahipliğindeki tüm konserler 20.00’de başlayacak.
KADINLAR KOROSU KONSERİ İLE BAŞLAYACAK
Konser zinciri 2 Mayıs Perşembe akşamı Kadınlar Korosu ile başlayacak. Ayşen Cengiz yönetimindeki konserde TRT Ankara Radyosu’nun emekli ses sanatçılarından Ayşe Taş konuk sanatçı olarak yer alacak.
THM KOROSU’NDAN KINA GECESİ TÜRKÜLERİ
Büyükşehir Belediye Konservatuvarının sevilen koroları arasında yer alan Türk Halk Müziği Korosu ise Kına Gecesi Türküleriyle sevenlerinin karşısında olacak. 3 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilecek konserde koroyu Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Ses Eğitmenlerinden Nuray Polat Gündoğdu yönetecek.
TSM KOROSU EN GÜZEL ŞARKILARLA BAHARI KARŞILAYACAK
Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da 5 Mayıs Pazar akşamı konser verecek. Konserde TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçılarından Elif Güreşçi konuk sanatçı olarak yer alacak. Kocaeli Dostluk Kulübü 6 Mayıs Pazar akşamı Bahar Konseri ile konser zincirinde yer alacak.
DİNİ MUSİKİ TOPLULUĞU
Mayıs ayının son konserini 20 Mayıs Pazartesi akşamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dînî Musikî Topluluğu verecek. Dr. Agah Terzi’nin konuk sanatçı olarak katılacağı konserde koroyu; aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.