Başkan Gökçe, “Bizim işimiz halka hizmet”

Derince Belediyesi Başkanı Sertif Gökçe bugün saat 09.30’da Derince’de bulunan Yelkent Kafe’de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yemen, CHP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Mehmet Nuri Paşa, ilçe örgütü ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Gökçe Derince Belediyesi’nin borçlarına ilişkin konuştu Gökçe, “Ben enkaz edebiyatı yapan insan değilim, ama belediyenin durumunu anlatmak toplumsal görevimiz. Normal şartlarda toplumun beklentisi olmasa ben hizmetlere kaldığımız yerden devam ederdik. Ne aldık, belediyenin durumu nedir? Bunları konuşmak isterim. Derine 30 yıl önce belediye olmuş 1999 depreminden sonra da ilçe oldu. İlk iki dönemi Yeniden Refah son 4 dönemi AKP ile yönetildi. Belediye borç olarak şu an 330 milyon borcumuz var. Bunun 210 milyonu belediyenin 120 milyonu belediye şirketlerinin” dedi.

KURUMSALLIĞI SAĞLAYACAĞIZ

Liyakatsizliğe de değinen Başkan Gökçe, “Personel sayısı bütçeden kullanmamız gereken sınırdan çok fazla, personel sayısınınsan çok belediyenin kurumsallıktan çok uzak olması bizi üzen bir durum. 30 yıllık bir belediyede kurumsal uzak kimse kendi işini yapmıyor. Liyakata göre iş yapılmadığı için verimlilikte düşük olmuş. 1 yıl içerisinde kurumsallığı sağlayacağız. Öyle müdürlükler var ki müdürlük var fakat personel yok. İlk yılımızda yapacağımız ilk iş kurumsallığı sağlamak, tasarruf yapacağız. Sosyal politikalara ağırlık vereceğiz. Kent lokantalarını açacağız. Söz verdiğimiz projeleri de harekete geçireceğiz. Bütçe kısıtlı diye bahane üretmeyeceğiz. Bir yandan da tasarruf yapıp bu borçları kapatacağız. İnsan kaynağını çok iyi yönetmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ

Belediye emekçilerinin işten çıkarılmayacağını belirten Gökçe, “Belediyenin tesislerinde asla alkol olmayacak. İşçi çıkarma konusunda ise seçim öncesinde ne söz verdiysem aynısını yapacağım. Emekçilere dokunmayacağız. Ama bankamatik memurlarının gözünün yaşına bakmayacağız. Çıkardığımız iki personel 4 ay işe gelmemiş ama AK Parti’nin seçim çalışmalarına katılmış. İklimlendirme Müdürü var, belediyede kimse tanımıyor. Müdürlüğünü aldık ama memur olduğu için işten çıkaramıyoruz. Müfettiş çağıracağız ve haksız bulunursa aldığı maaşları geri alacağız. Kimseyi işten çıkarmayacağız derken müdürlük kadrosu oluşturmayacağız demiyoruz” ifadelerini kullandı.

KRİZDEN BESLENMEYECEĞİZ

Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışacaklarını belirten Gökçe, “Bizim işimiz halka hizmet. Uyumlu çalışmayı görev edineceğiz. Tahir Bey ile uyumlu çalışacağız. Derince’ye hizmet için çalışacağız. Krizden beslenmeyeceğiz. Ne kadar fazla hizmet edersem o kadar kar. Büyükşehir bize destek verecekse bunu çok isteriz. Biz istihdam yaratacağız. Kiraları biten sosyal tesisleri kendimiz işleteceğiz” dedi.

HEPİNİZ İSTEDİĞİNİZ ŞEKİLDE ÖRGÜTLENİN DEDİM

Belediye emekçilerinin sendikal faaliyetlerine değinen Gökçe, “Derince’deki tüm vatandaşlarımız ile muhabbetimiz eşit. Kim hangi partili diye bakmıyoruz. Yarın seçim olsa yüzde 75-80’i bize oy verecektir. Bir işverenin kurduğu sendika sarı sendika olur. Sarı sendikalara karşıyım. Sendikanın karşı cephede olması lazım. Bütün sendikalara eşit mesafede olacağım. Hepiniz istediğiniz şekilde örgütlenebilirsiniz dedim. Yapım gereği örgütlenmenin önünü açarım” ifadelerini kullandı.

FAYDALI OLAN HER HİZMETİ ELE ALACAĞIZ

Tahtalı Göleti’nin etrafındaki yapıların hukuka uygun olmadığını belirten Gökçe, “Önceki yönetim hukuka uymamış. Tahtalı Göleti’nin etrafında yapılan yapılar göle tamamen zarar veriyor. Daha yükseklere yapılması gerekiyor yine gölü görecek şekilde. Yeri yanlış, proje değil. Biz elimizdeki değerleri yok ediyoruz. Amacımız Tahtalı Göleti’ni korumak ve ömrünü uzatmak. Ama onlar ömrünü kısaltmış. Biz yapsak yargılanırdık. Göletin etrafındaki yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Yılacak halimiz yok ama yapım olmayacak. Faydalı olan her hizmeti ele alacağız” şeklinde konuştu.

HALKTAN BÜYÜK TEPKİ VAR

Derince’nin sorunlarından bahseden Gökçe, “Derince’nin okul ihtiyacı var. İkili öğretime geçilmiş. Derince’nin ciddi sorunları var. Merkezi hükümetin çözmesi gerekiyor bazı şeyleri. Okul eksiği çok fazla. Safiport’un orada otoyol bağlantısı yapılacak. Derince halkı çok tepkili isyan var oarada. Saatlerce tırlar bekliyor. Burası 2 yıl daha yapılamazsa trafik felç olacak. Orası Derince’nin olmazsa olmazı” dedi.