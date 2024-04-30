Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli genelinde 17 adet mezarlıkta taş duvar ve tel çit yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında iş sonunda yaklaşık 5000 metre tel çit ve 623 metre taş duvar yapılmış olacak. Diğer yandan 32 adet mezarlık programa alınırken önümüzdeki günlerde bu mezarlıklarda da çalışmalar yapılacak. Büyükşehir, şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıkların olmayan veya eskiyen çevre duvarlarını yenileyerek güzel bir görünüme sahip olmasını için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getiriliyor.
- Gündem
17 mezarlıkta taş duvar ve tel çit yapılıyor
Büyükşehir, kent genelinde 17 adet mezarlıkta taş duvar ve tel çit yapım çalışmalarına devam ediyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.