İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken telefonda biriyle kavga etti. Yolcularla da tartışan sürücünün ani fren yapmasıyla da 69 yaşındaki kadının yere düşerek hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Yaşlı kadın düştüğü yerden yolcular tarafından kaldırıldı. Yolculardan biri, şoförün yanına giderek tepki gösterdi. Diğer yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste gergin anlar yaşandı. Bu anlar vatandaş kamerasına da yansıdı. Tartışma anlarının yer aldığı görüntülerde, yere düşen yaşlı kadının otobüs şoförüne seslenerek, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dediği de duyuldu.
Yolcular ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandı.
- Asayiş
Otobüs şoförü herkesle kavga edince yolcular ayaklandı
Kocaeli'de iddiaya göre yolcularla tartışan ve telefonda biriyle tartıştığı sırada ani fren yaptığı iddia edilen otobüs şoförü kadın yolcunun yere düşmesine sebep oldu.Yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste ipler gerildi. Şoföre öfkelenen yaşlı kadın, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Iskndr - Dua edinde ak patronlar,Büyükşehire yanlışlıkla Mustafa SARIGÜL başkan adayı olmadi.
Emekli - SUAN KBB BASKANI O KOLTUKTA OTURDUGU MUDDETCE SIKINTILAR BITMEZ. CUNKI BELEDIYEYI ESNAF ODALARI YONETIYOR. ULASIMDA BICAK CEKEN.TLF DA OYUN OYNAYAN SENDE.BEBEK ARABASI OLDUGU ICIN YOLCUYU ALMAYAN SENDE .65 YAS USTUNU TAHMIN ETTIGINDE DURAGA YANASMAYAN SENDE.BUDA BELESCI DIYEN SENDE.BUNLARIN MUSEBBIBI SENSIN BASKAN. O YOLCU KESKE DAVAYI SANA ACSA.SECIMLERDE 3 ILCE SILKELEDI FAKAT DUSUREMEDI.BU SOFOR ORNEKLERIYLE NEREYE KADAR BU VATANDASIN HUZURUNU VE GUVENINI SAGLAYACAKSINIZ.
Sulu Köfte - artık bu halk ilkel özel otobüslerden kurtulmalı tramvay her yere ulaşmalı edepsizlerden bıktı bu halk
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.