Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 05 RC 219 plakalı otomobil, Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde U dönüşü yaptığı sırada karşı yönden gelen Ş.K. hakimiyetindeki 41 PK 544 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri orta refüje, diğeri ise demir yolu korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada sürücü R.A. ile ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
"U" dönüşü kazası: 5 yaralı
İzmit ilçesinde otomobil U dönüşü yaptığı sırada başka bir otomobil ile çarpıştı. Her iki otomobilin de savrulduğu kazada 5 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çekirge - Nereye ne yetiştirecek siniz kurallara uyma zahmetine katlanan yok azrail de peşinizde unutmamak gerekir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.